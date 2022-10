Moriremo di freddo | riscaldamento ridotto | le nuove regole non bastano Ecco chi si oppone

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lesulstilate dal ministero della Transizione ecologica consentirebbero un risparmio sulla bolletta di 260 euro: sono le stime di Enea, l'Agenzia nazionale per letecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Secondo l'agenzia infatti grazie allenorme - termosifoni giù di un grado, riscaldamenti in funzione un'ora in meno e per un periodo più breve di 15 giorni rispetto allo scorso anno - ciascuna famiglia potrà ridurre l'uso di gas, in media, di oltre 130 smc, Standard Metro Cubo, l'unità di misura del gas. Solo 4 milioni di italiani però, secondo un'indagine di Facile.it, sarebbero disposti a seguire le indicazioni del governo. Ma c'è un dato ancora più allarmante: oltre 3,8 milioni di individui hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle ...