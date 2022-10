Mini Cooper o Golf? Le prove di Federico Leo | la ripresa fa la differenza

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nell'ormai consueto appuntamento con i telespettatori per LiberoTv, il pilotaLeo presenta nei test prova di Time to Drag "la sfida" tra la7 GTI e laJohnWorks. Un duello con il piede pigiato sull'acceleratore, nella suggestiva location dell'aeroporto Aeritalia di Torino. Sfida a tutto tondo tra riprese, velocità nel lungo e frenate. Come al solito nel suo videoè accompagnato da Matteo Deflorian che guiderà la7 GTI motore 4 cilindri turbo e 230 cavalli. Macchina un po' più pesante, da 1380 chili. rispetto allache è una 2000 mila turbo da 231 cavalli e 1225 chili. E il peso soprattutto nellafa la. Guarda.

Auto.it

Zak e Julian sono figli di Alex Loggia, chitarrista degli Statuto, e la band si formò quell'anno come The Minis: un omaggio alla, con in testa le immagini di "The Italian Job" a Italia 61.VEDI ANCHE Il tuning ai tempi dell'auto elettrica: la BMW i4 secondo AC Schnitzer BMW M850i by AC Schnitzer: la Polizia mai così veloce! [VIDEO]JohnWorks GP: con AC Schnitzer è ancor ... Una Mini Cooper e una Yamaha abbandonate e ritrovate dopo 30 anni Annuncio vendita MINI Mini Countryman 1.6 Cooper D Countryman usata del 2014 a Rovigo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...