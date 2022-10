Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Viviani fuori dal podio nell’Omnium

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Va in archivio anche la quarta e penultima giornata di gare aidisuin corso di svolgimento in Francia. Le speranze di medaglia per gli azzurri erano riposte in particolar modo su Elia, impegnatomaschile. Il veterano azzurro è stato in lotta per una medaglia fino all’ultima prova, ma ha pagato qualcosa alla distanza nei giri finali. Bis iridato per Hayter, che precede un grande Thomas, il quale ha conquistato l’argento nelle fasi finali ai danni di Gate che si prende il bronzo. Precedentemente le attenzioni azzurre erano puntate tutte sulla Madison femminile, dove però Rachele Barbieri e Chiara Consonni non sono andate oltre il settimo posto. Una gara ricca di emozioni, compresa un’interruzione per un problema all’impianto di ...