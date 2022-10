La Gazzetta dello Sport

Nella gara della 10ª giornata di Premier League, il Brentford supera per 2 - 0 il Brighton. Durante la gara, scintille tra i due allenatori, Roberto ......scappare delle esternazioni molto forti sul conto del talentscout Rudy, che come la cantante é un insegnante di canto nella scuola di Maria De Filippi. Tuttavia, così come rivela un... Video, De Zerbi-Frank, quasi rissa in Brentford-Brighton 2-0 Scintille fra Roberto De Zerbi e Thomas Frank nel corso di Brentford-Brighton ... calciatori e dello staff per evitare che la situazione degenerasse. Di seguito il video.Nel primo tempo dell’anticipo del venerdì tra Brentford e Brighton, rissa sfiorata tra l’allenatore italiano e quello avversario, il danese Thomas Frank: i due sono venuti quasi alle mani e sono stati ...