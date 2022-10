Serie A | Umtiti | “Dopo l’esperienza a Barcellona avevo bisogno di pace e tranquillità”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) 2022-10-14 15:56:52 Il web è in trepidazione: lleggi l’ora di Samuel. Il francese, in prestito dalnel modesto leccese diA, esordio lo scorso weekend all’Olmpico… contro la Roma di Mourinho. Sconfitta di minimo e buona prestazione per il difensore gallico. Ora, nella sala stampa di Via del Mare, ha parlato. E ha chiarito molti interrogativi sul suo arrivo nel sud Italia. Il tuo debutto: “Ho provato emozioni meravigliose, sono orgoglioso del gioco che ho giocato…tanti mesi in cui ho lavorato duramente per tornare alla pari con i miei compagni di squadra”. I suoi obiettivi: “In questo momento della mia vita è importante giocare di nuovo, sentirsi apprezzato e importante in questa squadra e raggiungere il mio obiettivo con il Lecce. Mondiali? Con la Nazionale ho ...

Reduce dall'esordio in Serie A contro la Roma, Samuel Umtiti ha parlato della sua esperienza al Lecce in conferenza stampa. 'A Roma ho provato delle emozioni meravigliose, sono orgoglioso del gioco che ho giocato...tanti mesi in cui ho lavorato duramente per tornare alla pari con i miei compagni di squadra'. La Serie A è molto diversa dal campionato francese. Il Campione del Mondo in carica parla alla stampa per la prima volta da calciatore del Lecce. "Sono stato contento, fiero di aver fatto questa prima gara dopo mesi"