Roma | 5 Novembre 2022 | un immenso arcobaleno pacifista

Cerchiate di rosso la data: 52023. Un appuntamento da non perdere. A. Per una manifestazione senza "cappelli" partitici. Una manifestazione colorata, plurale, determinata e partecipata. E' la manifestazione dei ...Nello specifico, le date interessate dagli eventi saranno le seguenti: 31 ottobre, 25, 3 e ... corso Umberto I, piazza Sacro Cuore, via Cesare Battisti, via Firenze, via Milano, via, via ...L'11 novembre il ministro del Lavoro uscente e il leader del M5s presenteranno insieme l'ultimo lavoro del dirigente dem, edito dalla casa editrice del Fatto Quotidiano. È la nascita della famosa "cos ...Sabato 15 ottobre una giornata di studi alla Biblioteca De Amicis celebra il “maestro di Piadena” nel centenario della nascita ...