Mr Dick | peni e vagine con crema e cioccolata

'Mr' vanta, infatti, un popolo numerosissimo di seguaci sui social . Più che dalla bontà dei dolci, infatti, i ragazzi frequentano questo posto per farsi i selfie mentre mordonoe vagine ...Si chiama Mre il nome è tutto un programma in questo caso. Sì perchè in questo locale i dolci hanno le forme anatomiche die vagine . Va detto che l'apertura è stata un successo, con ...Qualche settimana fa ha aperto anche a Roma, nel quartiere Trastevere,‘Mr Dick’, la famosa pasticceria sexy già presente a Milano e in ...Il negozio di trova in via Garibaldi. Secondo Stefano Marin assessore ai Rifiuti e Ambiente del I Municipio, deve essere equiparata a un sexy shop: ...