Meduza | ' Putin spinge per il cessate il fuoco per riarmarsi e attaccare nel 2024'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) C'è chi vuole la pace e chi cerca ililsolo per riprendere fiato e uccidere di più. Il Cremlino sta cercando di convincere l'Occidente are l'Ucraina ad accettare unil ...

Secondo quanto scrivesta veramente considerando l'ipotesi di riprendere i negoziati con l' Ucraina che fallirono in primavera, come confermano le parole pronunciate ad Astana. Ma allo ...Secondo quanto scrive, Vladimirsta veramente considerando l'ipotesi di riprendere i negoziati con l'Ucraina che fallirono in primavera. Ma allo stesso tempo vuole mantenere il controllo ...Almeno 11 morti. Secondo alcune fonti ad aprire il fuoco sarebbero stati due tagiki. Tra le vittime ci sarebbero soldati recentemente mobilitati. Nella stessa zona anche diversi attacchi non rivendica ...Almeno 11 morti. Secondo alcune fonti ad aprire il fuoco sarebbero stati due tagiki. Tra le vittime ci sarebbero soldati recentemente mobilitati. Nella stessa zona anche diversi attacchi non rivendica ...