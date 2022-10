Kurt Sutter | Netflix approva la serie western del creatore di Sons of Anarchy

(Di venerdì 14 ottobre 2022)finalizza l'accordo con, al via la produzione dellaactionThe Abandons che racconterà le vicende di un gruppo di famiglie unite per difendere la propria terra. Finalmentediofe Mayans MC, può procedere con il suo prossimo progetto televisivo.hato definitivamente laactionThe Abandons, in sviluppo da un po' di tempo. Giovedìha deciso di fare il prossimo passo avanti con il progetto ordinando ufficialmente un'intera stagione della, che sarà composta da 10 episodi. Non si sa ancora quando ...

