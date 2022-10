Agenzia ANSA

Lo hanno picchiato e offeso rivolgendogli. Per questo quattro persone, tutte maggiorenni, sono state arrestate dai carabinieri di Terracina, in provincia di Latina. I fatti risalgono ad agosto scorso quando il branco aveva ...L'ex nazionale francese, Patrice Evra , andrà a giudizio lunedì davanti al tribunale di polizia di Parigi per. Lo racconta L'Equipe. Sotto accusa i commenti che Evra fece sui suoi ... Insulti omofobi e botte a un giovane, 4 arresti a Terracina - Ultima Ora Lo hanno picchiato e offeso rivolgendogli insulti omofobi. Per questo quattro persone, tutte maggiorenni, sono state arrestate dai carabinieri di Terracina, in provincia di Latina. (ANSA) ...Evra insulti omofobi, il caso risale all'eliminazione del PSG in Champions League per mano del Manchester United ...