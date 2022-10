GF Vip scatta la scintilla fra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi i social impazzano

(Di venerdì 14 ottobre 2022)con i post dei fan diche hanno iniziato a fare il tifo per questa eventuale coppia. Notte di fuoco nella Casa del Gf Vip dopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche delle dichiarazioni

È ormai da mesi che Andrea Iannone ed Elodie sono inseparabili e quella che all'inizio era stata spacciata come semplice amicizia sembra si stia trasformando in una storia d'amore molto seria. Dopo ...Notte di fuoco nella Casa del Gfdopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche delle dichiarazioni inattese. Il gossip impazza e i fan sperano ...Notte di fuoco nella Casa del Gf Vip dopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, non sono mancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche ...La relazione tra la cantante ed il pilota procede al meglio, tanto che i due hanno postato la prima immagine insieme su Instagram ...