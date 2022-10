E League | pari e qualificazioni aperte per Roma e Lazio 5 gol della Fiorentina in Conference

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In Europalapareggia 1 - 1 a Siviglia contro il Betis e la2 - 2 con lo Sturm Graz . Le due squadrene sono ancora in corsa per la qualificazione. Nel girone F, dove è inserita ...

Unche sommato all'altro del girone F di Europa(stesso punteggio tra Feyenoord e Midtjylland) lascia tutto invariato, con quattro squadre a 5 punti . Ma i rimpianti sono tutti per i ..., stavolta per 1 - 1, anche per la Roma che contro il Betis rischia grosso. La formazione ... Vola infine la Fiorentina: la Conferenceconsente alla Viola di riscattarsi, dopo il poker subito ...Il bello di essere interisti. Chi ama i colori nerazzurri è abituato alle montagne russe o, se preferite, a un'altalena di emozioni. Dopo i k.o. contro Udinese e Roma, quella di Simone Inzaghi non sem ...Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, il Napoli deve fare di tutto per passare come prima nel girone.