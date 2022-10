(Di venerdì 14 ottobre 2022) Auto elettriche, batterie di ultima generazione e Smart Home, con nuovi prodotti per ridurre i consumi in questa fase di crisi energetica. Se l'edizione 2022, in piena pandemia, rivolgeva molta ...

il Dolomiti

Se l'edizione 2022, in piena pandemia, rivolgeva molta attenzione ai prodotti di healthcare, il Ces 2023, la più grande fiera al mondo dell'elettronica di consumo, in programma a Las Vegas5 all'...di Cook 40 vogliamo testare la stessa capacità nei personaggi conosciuti e amatigrande ...'Già dalla prima puntata di sabato 15 ottobre strizzeremo l'occhio alla ecosostenibilità e al... IL VIDEO. Dal risparmio energetico al Metaverso, le novità del Ces 2023 Amsterdam, 14 ott. (askanews) - Auto elettriche, batterie di ultima generazione e Smart Home, con nuovi prodotti per ridurre i consumi in questa fase di crisi energetica. Se l'edizione 2022, in piena ...L'ultima iniziativa della casa di Cupertino lanciata nel Fintech: ecco il nuovo meccanismo di cashback Apple fa un ulteriore passo avanti nel mondo dei servizi finanziari. Grazie a un’alleanza con Gol ...