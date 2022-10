curiosità e caratteristiche principali della magnolia

Leggi su decogiardino

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Vuoi iniziare a coltivare la? Magari vuoi iniziare a conoscere un pò di ? L’albero diappartiene alla famiglia delleceae. Comprende fino a 80 diverse specie tra alberi e arbusti, del tipo deciduo o sempreverde. Nasce originariamente in Cina, Corea, Giappone, ma anche nella parte sud degli Stati Uniti. Tuttavia riesce a crescere anche in Italia, dove se ne trovano bei esemplari. Lainfatti è una gradita presenza molto diffusa nei parchi e nei giardini di tutta Europa, ma quanto ne sappiamo davvero di questa splendida pianta? In questo articolo toccheremo i seguenti argomenti:Come prendersi cura delle specie ...