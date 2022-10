Come i grandi di Big Tech avrebbero fatto lobby occulta sul Parlamento UE per DSA e DMA

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ci sono delle regole ben precise che disciplinano il ruolo delleall’interno delle istituzioni. A maggior ragione se si tratta di una istituzione sovranazionaleilEuropeo. Sono delle regole che si basano fondamentalmente sul principio della chiarezza e della trasparenza. Bene, secondo quanto rilevato da alcuni eurodeputati socialdemocratici (Paul Tang, René Repasi e Christel Schaldemose), Big– nel corso delle trattative che hanno portato all’approvazione dei corposi regolamenti del Digital Markets Act e del Digital Services Act, destinati a cambiare in maniera importante il mercato digitale negli Stati membri – avrebbe aggirato queste regole, in maniera non corretta. Nella fattispecie, i deputati hanno presentato otto denunce per rilevarealcuni rappresentanti di ...

Morningstar

Non è chiaro se sarà inserita anche una sorta di 'cronologia' delle modifiche,avviene su ... Questo sistema riprende alinee quello che permette di eliminare i messaggi dalle chat. Nessuna ...Con La divina cometa, in programma alle ore 18.15, Mimmo Paladino, uno dei piùartisti ... Alle ore 18.15 si terrà Alam di Firas Khoury, che realizza un film su temi universalil'amore, l'... Come sono andati i più grandi fondi azionari globali nel terzo trimestre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alexander Bublik sfida JJ Wolf per un posto in semifinale a Firenze. Ai giornalisti ha spiegato di non giocare per soldi e di voler crescere come uomo e come professionista ...