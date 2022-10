Alle prese con il 14° campione

Il Manifesto

Nel tripudio azzurro si stagliano due protagonisticon un momento piuttosto ...Sarebbe una via d'uscita formalmente onorevole per il Vecchio Continente,con una carenza di idrocarburi e la speculazione che USA e Norvegia esercitano sulle forniture. Per Mosca l'... Macron alle prese con l’autunno caldo, Francia in agitazione Quello appena trascorso è stato un weekend ricco di soddisfazioni per le compagini giovanili biancorosse, alle prese con i rispettivi impegni di campionato. Le soddisfazioni non ...La Generazione Z è quella che si occupa di più della propria salute fisica (91%) e di quella mentale (88%) Roma, 18 ott. Samsung presenta “Welliving”, la nuova iniziativa pensata per sensibilizzare le ...