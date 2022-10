Ultime notizie in casa Bologna

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022)da Casteldebole come riporta Tuttoweb.it : Ildovrebbe recuperare Marko Arnautovic in vista della sfida di Napoli. L'attaccante austriaco oggi ha svolto una seduta differenziata, ma ha anche effettuato un tentativo in campo assieme ad Adama Soumaoro e il club comunica che da domani entrambi rientreranno e saranno disponibili per la partita di domenica. Smaltita dunque la lombalgia per la punta e il problema al ginocchio per il difensore. Ancora in dubbio invece Denso Kasius che ha svolto differenziato. Rientrati in gruppo oggi anche Charalampos Lykogiannis, Jerdy Schouten e Musa Barrow.