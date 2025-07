Buon compleanno Lino Banfi Paolo Di Canio Adriano Panatta…

Oggi celebriamo con entusiasmo il compleanno di tante personalità straordinarie: da Lino Banfi a Tom Hanks, passando per sportivi, scrittori e artisti. È un giorno speciale per rendere omaggio a chi con il talento, la passione e l’impegno ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Buon compleanno a tutti loro, che continuino a illuminare il nostro cammino con le loro storie e successi!

Buon compleanno Lino Banfi, Paolo Di Canio, Adriano Panatta, V incenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena Bonfanti, Giorgia Benecchi, Lucia Bosetti, Gioia Barbieri, Valentina Casaroli, Oxana Corso. Oggi 9 luglio compiono gli anni: Renato Pestriniero, scrittore, pittore; Lino Banfi (Pasquale Zagaria), attore; Mauro Olivi, politico; Massimo Pica Ciamarra, architetto; Renato Bellinelli, ex calciatore; Mario da Pozzo, ex calciatore; Luciano Pacco, ex calciatore; Arcangelo Sannicandro, avvocato, politico; Renzo Corni, ex calciatore, allenatore, dirigente.

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Lino Banfi commosso ricorda la telefonata di auguri di Papa Francesco; Domenica In, Lino Banfi fa ascoltare il vocale ricevuto da Papa Francesco: Caro nonno del mondo, buon compleanno; Lino Banfi: «Mia moglie chiese a Papa Francesco di farci morire insieme e lui si è messo a piangere. Per compl.

Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me» - MSN - L'attore non voleva rendere pubblico il messaggio, ma ha deciso di farlo ascoltare a tutti dopo la morte del Pontefice. Segnala msn.com

Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me» - Il Mattino - L'attore non voleva rendere pubblico il messaggio, ma ha deciso di farlo ascoltare a tutti dopo la morte del Pontefice. Da ilmattino.it