La sindaca di Cavallino Treporti | Da noi tutti in bicicletta così l’impatto è sopportabile

A Cavallino Treporti, la sindaca promuove l’uso della bicicletta per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità di vita. Con una popolazione che passa da 13.500 abitanti in inverno a oltre 130.000 visitatori al giorno in estate, il turismo rappresenta una risorsa ma anche una sfida. Sostenibilità e innovazione si incontrano per creare un modello di convivenza equilibrato, dimostrando che, con impegno, possiamo tutti contribuire a un futuro più verde e vivibile.

Nel comune autonomo vicino a Venezia dai 13.500 abitanti dell'inverno, in estate si passa a contare in un giorno anche 130mila persone e le presenze turistiche totali sfiorano i sette milioni.

