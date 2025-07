tanti rattoppi sul tetto del ristorante stellato mara savarin travolta dopo aver salvato i clienti

Un dramma improvviso scuote il mondo della gastronomia stellata: il crollo del ristorante Essenza di Terracina, teatro di un tragico incidente in cui ha perso la vita la giovane sommelier Mara Savarin, ha fatto emergere inquietanti interrogativi sulla sicurezza. Testimoni raccontano di come Mara, appena avvertiti scricchiolii, abbia salvato i clienti sacrificando la propria vita. Ora si attendono sviluppi nelle indagini, con i primi indagati che potrebbero cambiare le sorti di questa tragedia.

I testimoni sulla sommelier morta nel crollo del ristorante Essenza di Terracina: “Aveva sentito degli scricchiolii e ha fatto uscire tutti quelli che erano in sala”. Primi indagati in arrivo nell’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Repubblica.it