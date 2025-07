Ragazza ucraina sparita da resort e trovata impiccata Il suo era un malessere più profondo

Una giovane vita spezzata inaspettatamente: Mariia, 18 anni, trovata impiccata nel cuore della Puglia dopo essersi allontanata da un resort. Il suo malessere profondo ha avuto conseguenze tragiche, lasciando sgomenti tutti coloro che conoscevano la ragazza. Oggi, si attendono con ansia i genitori, in un momento di dolore e riflessione sulla fragilità dell’animo umano.

Mariia, ucraina di 18 anni, era in Puglia per un tirocinio, a Carovigno. Il corpo a pochi metri da dove era stata avvistata l'ultima volta. Oggi attesi i genitori.

