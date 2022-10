Ucraina | bombe su Mykolaiv e Nikopol Droni colpiscono regione Kiev

Sky Tg24

La città di Mykolaiv, nel sud dell', è stata 'bombardata massicciamente' durante la notte. Lo ha detto il sindaco della città Oleksandr Senkevych su Telegram, precisando che 'un edificio residenziale di cinque piani è stato ...Proseguono le violenze russe incone raid che nei giorni scorsi hanno riguardato anche le città più importanti compresa la capitale. Peraltro le forze dei difensori continuano il loro recupero di posizioni nelle zone ... Ucraina, la storia di chi torna sotto le bombe e l'aiuto che manca Trenta palazzo e stabili colpiti e 2mila famiglie rimaste senza energia elettrica: bombe nella notte su Mykolaiv e Nikopol e droni kamikaze su Kiev ...La guerra non finisce se l’esercito russo torna a casa. E le cose rischiano di non migliorare, senza Putin. Qualunque siano le posizioni su guerra e pace in Ucraina, la realtà è comunque più complessa ...