RoFF17 | Il colibrì | recensione del nuovo attesissimo dramma di Francesca Archibugi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La nostrade Il, ilfilm diche ha aperto la 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante e Nanni Moretti Tratto dall’omonimo romanzo di Veronesi vincitore del premio Strega 2020, Ilvede la registadirigere per la prima volta Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante, Berenice Bejo e Nanni Moretti in una storia fin troppo pregna di dolore e morte. Storia di un uomoMarco Carrera (Pierfrancesco Favino) è un eminente oftalmologo proveniente da una buona famiglia dell’alta borghesia toscana, sposato con una bellissima donna slovena di nome Marina (Kasia Smutniak) e padre di Adele (Benedetta ...

My Red Carpet

Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... A battere il primo ciak della festa numero 17 è il già annunciato 'Il' di Francesca Archibugi ...Al #"si respirerà l'aria del tempo in cui viviamo e in cui sono evidenti i segni della ... A battere il primo ciak della festa numero 17 è il già annunciato 'Il' di Francesca Archibugi ... RoFF17 | Al via la Festa del Cinema di Roma con Il Colibrì della Archibugi