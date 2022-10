Parigi | palazzo infestato dai fantasmi | chiamati un prete e un imam per l' esorcismo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ombre, apparizioni e oggetti che si muovono da soli: gli inquilini hanno inviato una lettera per una 'ricollocazione ...

Dal 14 ottobre 2022, le sale diCipolla ospitano la prima grande esposizione mai realizzata in Italia e dedicata a uno dei ...Forney e la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet tutte di...Ombre, apparizioni e oggetti che si muovono da soli: gli inquilini hanno inviato una lettera per una 'ricollocazione ...Un prete e un imam tenteranno un esorcismo per liberare un palazzo "infestato da fantasmi". Succede a Fontenay-aux-Roses, comune della periferia sud di Parigi, dove il sindaco si è rivolto ai ministri ...Bologna - Palazzo Pallavicini a Bologna inaugura la stagione espositiva autunnale con una grande mostra dedicata a Giorgio De Chirico, il padre della pittura metafisica e uno degli artisti più influen ...