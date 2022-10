Pamela Prati | svolta nel caso Caltagirone | a processo Michelazzo-Perricciolo

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo tre anni qualcosa inizia a muoversi in merito alMark. Il 1° febbraio 2023 è fissata la prima udienza in cui dovranno comparire in tribunale Eliana. Le due ex agenti della concorrente del GF Vip 7sono state citate in giudizio per sostituzione di persona. I genitori del bambino utilizzato per impersonare Sebastian, figlio di Mark, hanno presentato denuncia nei confronti delle sue donne. Fanpage ha visionato il decreto di citazione a giudizio; Eliananon si sono espresse su quanto divulgato., avvocato del finto Sebastian: «Chiederemo ...