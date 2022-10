Nedved e il retroscena della sua sfuriata | «Interrotti i rinnovi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Paveldopo la sconfitta contro il Maccabi è una furia e avrebbe interrotto tutti i dialoghi di rinnovo Paveldopo la sconfitta contro il Maccabi è una furia e avrebbe interrotto tutti i dialoghi di rinnovo. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il dirigente bianconero si è fatto sentire post sconfitta con il Maccabi, interrompendo tutte le trattative per idi contratto. La Juve tutta è sotto esame e ad oggi non ci sono certezze su chi rimarrà e chi invece dovrà andarsene. L'articolo proviene da Calcio News 24.