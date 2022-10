Mario Draghi da Macron | oltre due ore e mezza di incontro su Ucraina | energia ed economia «Cena cordiale e calorosa»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il presidente del Consiglio,, ha incontrato nella serata del 13 ottobre a Parigi il presidente della Repubblica francese Emmanuel. «Una visita molto, espressione dell’amicizia tra i due leader», riferisce Palazzo Chigi. Le fonti parlano di unduratodue ore e. Laprivata ha visto i due leader confrontarsi su diversi temi, in particolare quelli in agenda al prossimo Consiglio europeo, tra cui l’, l’e l’andamento del quadro economico. L’aereo diè poi decollato da Parigi per tornare a Roma. Poche ore fa Repubblica aveva parlato di un retrossu una possibile proposta di ...