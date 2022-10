Il centrosinistra va a caccia di ' traditori'

Leggi su agi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - I conti non tornano: i voti per Ignazio La Russa sono più di quelli preventivati e a disposizione della maggioranza di centrodestra. E così, tra le fila dell'opposizione è già partita laalla 'maninà che ha aiutato l'elezione dell'esponente di Fratelli d'Italia. Per il segretario Pd, Enrico Letta, "il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza". Un "comportamento irresponsabile oltre ogni limite", tuona il leader dem. Nel Partito Democratico sono in tanti a pensarla allo stesso modo. Il senatore Marco Meloni si limita a segnalare che si tratta di un "comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza" e aggiunge: "Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell'opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l'elezione di La Russa a ...