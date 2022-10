Elon Musk annuncia il suo primo profumo | odora di “capelli bruciati”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) boringcompany.com Aveva affermato di voler acquistare Marte, ma l’idea non è decollata. Sarà, forse, per questo cheha deciso di cambiare completamente galassia e…lanciarsi nell’universo del beauty. Con una proposta – ça va sans dire – assolutamente fuori dagli schemi. Il CEO di Tesla, infatti, ha lanciato un nuovo. Si chiama Burnt Hair,e, stando al claim, dovrebbe rappresentare «L’essenza del desiderio ripugnante». L’annuncio, ovviamente, è arrivato via Twitter, dove il nuovoè stato presentato dacome «La migliore fragranza della terra». Al momento, almeno stando ai tweet del neonato “venditore di profumi”, parrebbe un successoto:ha già venduto ...

Ogni flacone costa 100 dollari, il ceo di Tesla ha già incassato due milioni in un giorno. Elon Musk lancia sul mercato la fragranza "capelli bruciati" e incassa due milioni di dollari in un giorno. L'annuncio della nuova operazione di marketing del ceo di Tesla arriva con un tweet.