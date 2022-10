Cade in un dirupo mentre è in cerca di funghi | muore 72enne di Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una scivolata fatale, un passo falso in una zona umida o forse un malore improvviso: queste le possibili cause all’origine della morte di Luigi Ezio Scarpellini,diche mercoledì mattina ha perso la vita nella zona boschiva di Colorina, in provincia di Sondrio. Il pensionato, insieme ad alcuni amici, si era diretto verso la Valmadre perre: a un certo punto della camminata il gruppo ha deciso di separarsi e darsi appuntamento in un secondo momento. In corrispondenza di una zona impervia, però, Scarpellini avrebbe perso l’equilibrio,ndo per diversi metri in un piccolo. A dare l’allarme gli stessi compagni d’avventura attorno alle 9: sul posto si sono recati gli uomini della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna del Soccorso Alpino, i ...