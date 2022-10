Arbitri & Arbitri – Francesco Cosso dirige Napoli-Bologna

Il delegato Len sarà l'israeliano Schwartz mentre glisaranno il greco Birakis, lo spagnolo Gomez, il montenegrino Miskovic ed il francese Courbin. Il girone comincerà effettivamente il 13 ...Non aveva mai vinto il Napoli in Europa quando ad arbitrarlo c'era Zwayer, il fischietto designato per la gara di ieri in Champions contro l'Ajax. Due erano i precedenti con una sconfitta (Shaktar ...Il Milan non ci sta e davanti all’ ennesimo, grave, torto arbitrale subito in Champions League, ha fatto sentire la sua voce. Pubblicamente affidando la linea societaria a Stefano Pioli, che davanti a ...Dalla partita contro l’Atletico nella scorsa stagione alla follia di Siebert contro il Chelsea. E ora il club teme per la Champions ...