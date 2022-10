Al via la XIX legislatura | Salvini | Voteremo La Russa al Senato | Ma alla Camera si tratta ancora

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 'Primo giorno di scuola' per poco più della metà dei parlamentari che arrivano per la prima volta a Montecitorio e a Palazzo ...

"Rivolgo il saluto dell'Aula al presidente Sergio Mattarella, cui siamo grati per il ruolo supremo di garante della coesione nazionale". Queste le parole con cui il presidente provvisorio, Ettore ...20 minuti fa Alla Camera alprima votazione per elezione presidente Alnell'Aula della ... 36 minuti fa Si apre la prima seduta della Camera dellalegislatura Il presidente provvisorio della ...Al via la XIX legislatura, nelle prossime ore avremo i presidenti di Senato e Camera (in pole Ignazio La Russa e Riccardo Molinari).La Lombardia, con gli oltre 9 milioni di abitati suddivisa in 4 circoscrizioni è la più rappresentata alla Camera (64 deputati), mentre il Molise ha solo due deputati e la Valle d'Aosta uno ...