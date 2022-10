Ad Astana Putin e Erdo?an non hanno parlato di Ucraina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Fumata nera addove oggi si è tenuto l’atteso faccia a faccia tra il presidente russo, Vladimir, e quello turco, Recep Tayyip Erdo?an. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha riferito che la questione di una possibile risoluzione al conflitto innon è stata discussa dai due leader durante il loro incontro oggi. Si è tenuto oggi adl’atteso faccia a faccia tra il presidente russoe quello turco Erdo?an. “Erdo?an ha valutato positivamente l’idea didi un hub del gas in Turchia” ha fatto sapere ancora Peskov a margine della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Il colloquio, riferisce Ria Novosti, è durato un’ora e mezza. “Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso ...

Vladimire Recep Tayyip Erdogan, durante il loro incontro oggi a. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Erdogan ha valutato positivamente l'idea didi un