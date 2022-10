(Di mercoledì 12 ottobre 2022)anno scolastico 2022/23: le segreterie sono alle prese con ladei punteggi dichiarati dagli aspiranti nella compilazione della domanda entro il 31 maggio. lavoro svolto in gran parte da Uffici Scolastici e scuole polo durante l'estate, ma c'ètanto da fare. La conseguenza purtroppo è che in alcuni casi il contratto deve essere rescisso perché la nomina non spettava. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Interessa tutti coloro che compaiono nelle GI della scuola in cui sila disponibilità Sonotemporanee quelle che verranno conferite in attesa delle nomine dei vincitori del ...... n.18698e abuso del ricorso a contratti a tempo determinato In tema didi ... il che siquando l' assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni ... Supplenze, verifica punteggio dei docenti riguarda tutte le classi di concorso delle GPS. Quello del 2020 si può ancora modificare Anche per le supplenze di pochi giorni i docenti hanno diritto ad avere in busta paga la Retribuzione professionale docente.Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 11 ottobre.