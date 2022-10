Manila Nazzaro | compleanno con ex gieffini | Il racconto social

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha festeggiato in un ristorante di Roma il suo 45esimocon amici ed exha festeggiato il suo 45esimoin compagnia di Lorenzo Amoruso, suo compagno, e di ex: Gianmaria Antinolfi con la fidanzata Federica Calemme, le sorelle Jessica e Lulù Selassié, Valeria Marini, le amiche Angela Melillo, Valeria Graci e Stefania Orlando, Anna Pettinelli. La cena in un raffinato ristorante di Roma, frequentato dalle celebrità. Tutto documentato con video e foto sui. La bellissima festeggiata ha indossato per l’occasione un minidress nero e scarpe fucsia con tacchi alti. Tra i numerosi scatti: il bacio col compagno Lorenzo Amoruso e poi le pose con i figli Nicolas e Francesco ...