L' economia italiana si sta sgretolando ma sembra che a nessuno importi nulla se non a parole L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)che questo ottobre le bollette del gas siano pronte a infliggerci un'altra bella batosta. Le bollette di questo mese potrebbero infatti aumentare ancora una volta, raggiungendo 317 euro al mese per famiglia, vale a dire 173 euro in più. Una crescita pari al 120% che si basa su un nuovo metodo di calcolo introdotto dall'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Già dal mese di ottobre, il costo della componente della materia prima nelle bollette del gas sarà calcolato tenendo in considerazione la media mensile dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam) per cercare di far fronte al caro-energia. Per comprendere se questa misura porterà a qualcosa di concreto bisognerà aspettare il mese di novembre. L'aggiornamento tariffario riguarderà circa 7 milioni di clienti che ...