Kevin | morto in moto a 20 anni | “Doveva sposarsi a breve”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Terno d’Isola. Stava andando a fare benzina alla, per poi raggiungere la fidanzata con la quale aveva in programma di. MaMustafa, 20, all’appuntamento non è mai arrivato. Èsull’asfalto, in via Albisetti, la strada provinciale 166. Mentre procedeva verso Terno, per cause in fase di accertamento, avrebbe tamponato la Citroen che lo precedeva, perdendo l’equilibrio e franando rovinosamente a terra, per poi morire nell’impatto contro una Lancia Ypsilon che arrivava nella direzione opposta. Uno schianto tremendo, che non gli ha lasciato scampo: violento a tal punto che il casco si è rotto. Troppo gravi, di conseguenza, i traumi riportarti.abitava a Terno d’Isola in un condominio di via Roma, insieme alla madre Fagny Moreira, ...