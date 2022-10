Dipendente della banca sventa truffa ad anziano | fermato un salernitano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoParma – In periodo di caro-energia ha pensato di pagare quanto chiedevano i due rappresentati di una società elettrica che si erano presentati nella sua abitazione, onde evitare guai peggiori. Quando hanno suonato alla portacasa di un pensionato 83enne di Parma gli avevano infatti mostrato delle bollette non pagate e, sotto minacce e raggiri, l’hanno convinto a versare 1.500 euro per risanare il tutto. I due addetti eranotori, ma questa volta il colpo non è andato a segno grazie ad undi. Il pensionato, per pagare le finte bollette, è andato con uno dei due, una donna di 28 anni residente a Reggio Emilia, in. L’, molto confuso, ha chiesto di prelevare il denaro per consegnarlo alla donna che, nel frattempo, si ...