Diamanti Grezzi | Adam Sandler conferma la realizzazione del sequel con i fratelli Safdie

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Durante una intervista di Entertainment Weekly,hato ufficialmente che girerà ildicon i. Josh e Bennysi riuniranno conper un altro film insieme: a rivelarlo è stato lo stesso Sandman durante una recente intervista di Entertainment Weekly. La star hato che girerà ildi, anche se non ha divulgato alcun dettaglio specifico sul progetto in arrivo.ha esordito dicendo: "Farò un film con ie, a quanto ne so, dovremmo iniziare verso la fine dell'inverno ...

Everyeye Cinema

L'attore ha raccontato come si è arrivati a realizzare il film: Sandler riflette poi sull'importanza per la sua carriera di( LEGGI LA RECENSIONE ), film uscito nel 2019 molto amato ...... dagli indiavolati ritmi scorsesiani, e per come procede indiavolata fa venire subito in mente il cinema dei fratelli Safdie , autori di Good Time e: se state cercando una nuova ... Diamanti Grezzi, Adam Sandler conferma il nuovo film con i fratelli Safdie Durante una intervista di Entertainment Weekly, Adam Sandler ha confermato ufficialmente che girerà il sequel di Diamanti Grezzi con i fratelli Safdie. Josh e Benny Safdie si riuniranno con Adam Sandl ...Adam Sandler ha confermato la lavorazione di un nuovo film con i fratelli Safdie dopo il grande successo di Diamanti Grezzi.