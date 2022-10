Cluj Napoca | esordio per Bronzetti live alle 13 in tv | obiettivo quarti per Paolini

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giornata d'per Lucianel " Transylvania Open by Verdino" , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari in corso sul veloce indoor di, in Romania . La 23enne ...

Giornata d'esordio per Lucia Bronzetti nel " Transylvania Open by Verdino" , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari in corso sul veloce indoor di, in Romania . La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.63 WTA, promossa nona testa di serie dopo il forfait della prima favorita del seeding Krejcikova, trova dall'altra parte della rete ...WTA2022, RISULTATI 11 OTTOBRE A. Potapova b. A. Li 7 - 2 7 - 6 K. Rakhimova b. O. Danilovic 6 - 2 6 - 4 N. Parrizas Diaz b. I. Bara 6 - 1 7 - 5 H. Dart b. O. Dodin 6 - 2 6 - 0 V. ...Da una parte ci sarà la canadese Eugenie Bouchard, dall’altra la testa di serie numero due del WTA di Cluj-Napoca Anhelina Kalinina. Programma ricco quello della seconda giornata del WTA di Cluj-Napoc ...Giornata d’esordio per Lucia Bronzetti nel “ Transylvania Open by Verdino” , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari incorso sul ...