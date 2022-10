Champions | Juve battuta 2-0 in Israele Agnelli | “Provo vergogna”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Buio pesto per lantus in2-0 dal Maccabi Haifa nella quarta giornata del Girone H diLeague. Inizio da incubo per i bianconeri subito sotto sul campo del Maccabi: gol di Atzili al 7', poi traversa di Chery su punizione e 2-0 in contropiede, firmato ancora da Atzili, nel finale di primo tempo. Si fa male Di Maria poco dopo il 20', problema muscolare alla coscia destra per lui: in campo Milik al suo posto. I bianconeri devono trovare un successo se vogliono continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.Ancora un problema fisico per Di Maria: al 22' del primo tempo della sfida contro il Maccabi Di Maria si è fermato per un infortunio alla coscia destra. Nelle prossime ore si capirà l'entità e quanto si dovrà fermare.GRUPPO H Classifica: Benfica, Psg 7,ntus, ...