Calciomercato.com

Commenta per primo Da domani l'farà sul serio: a Zingonia è prevista una doppia seduta e glisono tutti puntati sul difensore albanese Berat Djimsiti, reduce dalla frattura al perone, e sull'attaccante colombiano ...... Inter ,; solo la gara di Napoli fa storia a sé: 2 a 0 dopo appena 12 minuti...). Il primo macrodato elaborato al computer che salta agliriguarda la fase di non possesso. Punto primo,... Atalanta, occhi su un centrocampista per gennaio | Mercato | Calciomercato.com La Dea starebbe lavorando al ritorno dall'Inter dell'esterno tedesco, mentre i bianconeri sono interessati al centrocampista del Milan ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...