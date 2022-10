Al via Ttg | Sia e Sun | inaugurato a Rimini il grande appuntamento col mondo del turismo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilsta cambiando volto, è sempre più senza vincoli. E ‘senza vincoli’ – ossia Unbound – è proprio il tema conduttore dei tre saloni che si sono aperti questa mattina alla fiera di. La 59ma edizione del Ttg Travel Experience, assieme al 71° Sia Hospitality Design e al 40° Sun Beach&Outdoor Style di Italian Exhibition Group, rappresentano il più importante marketplace delin Italia. Un evento che conta 2.200 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% proveniente dall’Europa e il 42% dal resto del, e offre oltre 200 incontri. In fiera, Ieg mostra al mercato il meglio del prodotto turistico Italia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 50 destinazioni estere, confermandosi la manifestazione di riferimento per l’outgoing italiano. I tre saloni di Ieg sono stati inaugurati ...

Presso sede Acri,del Corso, 267 e in streaming. - Roma: si apre la conferenza internazionale '...Incontri, Rimini Fiera, Main Hall. - Bergamo: conferenza stampa Milan Bergamo Airport - ...La 59ma edizione delTravel Experience, assieme al 71° Sia Hospitality Design e al 40° Sun Beach&Outdoor Style di Italian Exhibition Group, rappresentano il più importante marketplace del turismo ...Ha aperto oggi alla fiera di Rimini la 59/ma edizione del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group. Tra le principali vetrine del turismo in Italia, assieme al 71/mo SIA Hospitality Design e ...Rimini, 12 ottobre 2022 – Al via da oggi la 59ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera italiana per il viaggio e l’ospitalità, alla quale è presente anche Cremona. La ma ...