L' Italia deve farlo | Scaroni svela in tv il piano per dire addio al gas russo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Paolonon usa giri di parole a Quarta Repubblica. L'ex amministratore delegato di Eni sa bene quali sono le sfide che attendono il nostro Paese con il caro energia e le bollette fuori controllo. Così non usa mezzi termini e spiega qual è a suola soluzione per questo tsunami che si sta abbattendo sulle tasche deglini: "Abbiamo davanti un inverno difficile e quello dell'anno prossimo rischia di essere ancora peggio. Dobbiamo disporre almeno dei rigassificatori per sostituire il gas". Parole motlo chiare che segnano unper definito per l'. Una strategia che potrebbe permettere al nostro Paese di essere indipendente dai rubinetti di gas di Putin che minaccia Roma e tutta l'Europa con le sue scorte di gas. Di certo le risposte ...

Milano Finanza

In(e forse non solo) vige una regola di fatto secondo la quale nulla realmente finisce mai. ... Un dibattito che, se necessario, essere infuocato , perfino violento , che alla fine ...Tra gli organizzatori ci sono Basedi Marco Bentivogli, LiberiOltre, il Comitato Giovani per ... "Tutte le forze politiche devono essere alleate in questo sforzo,esistere una sola piazza, ... Fitch: l'Italia deve puntare sulla crescita. Poco spazio per rinegoziare il Pnrr Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La gestione dell’ostello, di proprietà della Provincia, dal 2016 è nelle mani del Consorzio Italia Holiday ... e queste stesse persone avrebbero dovuto essere riassorbite dalla nuova società ...