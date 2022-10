Cecere | ' ' Napoli molto forte! E' un orgoglio vederlo giocare in Europa' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 11 ottobre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola. Queste el sue parole: “La situazione, a questo punto, è chiara: ilforte. È una squadra che è riuscita a riportare entusiasmo e questa componente giocasull’intera stagione. L’Inter mi ha deluso, mi aspettavo di più. È una squadracara, visto che l’ho seguita per 22 anni, pur rimanendo neutrale. Non mi aspettavo questo avvio così complicato, mentre la Juve era in caduta già dallo scorso anno. La Juventus era difficile che potesse girare la manopola in breve tempo, i nerazzurri sembravano più pronti. Ilin Coppa, così come in campionato, va spedito e io vorrei stare lì a respirare questo clima ...