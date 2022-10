Budget cap Red Bull | la posizione del team tra collaborazione e opzioni

(Di martedì 11 ottobre 2022) La comunicazione della Fia in merito alle infrazioni al regolamento finanziario , emessa lunedì pomeriggio, ha dato ufficialità a quelle che erano indiscrezioni in merito a Rede Aston Martin. ...

La comunicazione della Fia in merito alle infrazioni al regolamento finanziario , emessa lunedì pomeriggio, ha dato ufficialità a quelle che erano indiscrezioni in merito a Red Bull e Aston Martin. ...' Non è neve al sole o perlomeno non ancora ' l'incipit del servizio del Corriere dello Sport dedicato al verdetto FIA sul rispetto o meno del2021 da parte delle scuderie iscritte al campionato mondiale di F1 . 'La Red Bull ha sgarrato, ma quanto pagherà' è il titolo del quotidiano nazionale sportivo con sede a Roma che ...La FIA, finalmente, ha parlato sul caso budget cap: “Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari“, recita la nota della Fede ...La Federazione che gestisce le imprese dei re della velocità è rimasta ai box con le gomme a terra. Il budget cap 2021 è stato sforato da tre team ma altro non si sa. Ed è passato quasi un anno ...