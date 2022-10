Triestina | UFFICIALE | esonerato un ex Juve

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo della Pro Sesto, in Serie C lahal'allenatore Andrea Bonatti (exntus),...

La sfida sarà disponibile tramite il sitodell'emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv. PRO SESTO: GRANDE EQUILIBRIO Pro Sesto, in ...La sfida sarà disponibile tramite il sitodell'emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv. Diretta/ Trento(risultato finale 1 - 1): Paganini ...U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più ...U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e ...