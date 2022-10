Tennis | Wta Top 10 invariata | Trevisan n 31 e prima azzurra

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La toscana fa un passo indietro così come Bronzetti, ora al 63° posto ROMA - Immobile la top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca Iga Swiatek che, nonostante la sconfitta in finale ad Ostrava, ...

...ad Ostrava (per giunta battendo la regina delmondiale): la ceca recupera altri nove posti, sale al numero 14 e mette la top - ten nel mirino. Scala sei posizioni anche la vincitrice del...LA CLASSIFICADIAGGIORNATA Questa è la classifica delle prime cinquanta. Oggi uscivano solo punti di tornei ITF. Possiamo notare che: In top10, non ci sono movimenti questa settimana. Se ...La toscana fa un passo indietro così come Bronzetti, ora al 63° posto ROMA (ITALPRESS) - Immobile la top 10 del ranking WTA guidata dalla polacca ...L’inizio della nuova stagione tennistica è ormai alle porte, come tutti gli anni, durante il mese di gennaio andrà in scena lo slam più amato ...