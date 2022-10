Tamponamento sul Raccordo | traffico paralizzato tra Magliana e Laurentina

(Di lunedì 10 ottobre 2022)sul GrandeAnulare, dove due automobili si sarebbero toccate nel tratto trae la. Ancora da accertare le dinamiche del sinistro, ma è certo come due persone siano rimaste ferite nell’impatto. Nonostante la Polizia Stradale addetta alla sicurezza del GRA definisca l’incidente come di “piccola entità”, è servito l’intervento di un ambulanza. Code sul GrandeAnulare a Roma Sud Al momento, si prevedono almeno diversi minuti diintenso per affrontare il tratto stradale che separa i caselli tra il quartiere dellae l’area della via. Morte turiste belghe a Roma: è omicidio stradale su Il Corriere della Città.

RaiNews

Raccolta la segnalazione,posto, si diceva, i sanitari del 118 e le divise. I primi hanno medicato una persona coinvolta nel sinistro, per poi accompagnarla all'ospedale. Nulla di grave, ...posto stanno operando i vigili del fuoco e la Croce Bianca. Informazioni sull'autore del post ...] Navigazione articoli A12,nei pressi di Recco: una giovane di 22 anni in codice ... Incidente sul lavoro nel napoletano, operaio precipita da un tetto e muore PORTO SANT'ELPIDIO - L'incidente all'altezza del semaforo pedonale di via Alfieri. Intervenuti i sanitari della Croce verde e la Polizia locale per i rilievi. Nulla di preoccupante per la persona socc ...Tamponamento a catena tra due auto e un camion questa mattina all'uscita del casello di Recco in A12. Una donna di 22 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale del 118 in codice giall ...