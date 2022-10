“Ritorno al futuro” | la reunion di Michael J Fox e Christopher Lloyd commuove il web | il video

(Di lunedì 10 ottobre 2022)J. Fox. I due protagonisti di “al” si incontrano nuovamente sul palco dopo circa quarant’anni. La loroè commovente.J. Fox, infatti, è affetto da una grave malattia, ma ciò nonostante non perde occasione per abbracciare forte il suo “Doc”. Il, registrato in occasione del Comicon di New York, ha fatto il giro del web, divenendo virale in poco tempo. (Continua…) LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzottiin tv e bacio: la reazione di Aurora LadiJ. Fox eJ. Fox e...

La reunion dialalnon è mai stato così reale: i protagonisti della trilogia di Robert Zemeckis , considerata un vero cult del genere sci - fi e in generale della ...... visto che anche dal Vecchio Continente arrivano voci che sulle piste dell'argentino ci sarebbero tanto i l Real Madrid (e si tratterebbe ovviamente di un, visto che nella capitale spagnolo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Dopo lo 0-3 di Stamford Bridge, i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere le chance di qualificazione. L'allenatore alla vigilia dà la carica alla squadra, così come Tomori: "Londra va risca ...